Ścieżki rowerowe do 19 km od Myślenic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rowerem z Myślenic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Myślenic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Myślenice-Kamiennik-Kudłacze-Chełm_2016-06-19 Stopień trudności: 2

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 550 m

Suma podjazdów: 2 049 m

Suma zjazdów: 2 046 m Trasę dla rowerzystów z Myślenic poleca Kopek Dane o trasie: dystans: 36 km

przewyższenie (podjazdy): 1330 m (wg Google Earth)

trudność trasy (w skali 1-5): 3,5

czas jazdy: 3:15

czas całkowity: 4:30

Jest to najciekawszy wariant trasy w paśmie Chełmu i Lubomira, wykorzystujący maksymalnie górski ich potencjał.

Trasa w porównaniu do poprzednich wersji wydłużona do Poręby - zamiast kamienistego nieciekawego zjazdu do drogi leśnej fajny zjazd do wsi. Dodatkowo w drodze powrotnej wizyta w schronisku Kudłacze. Trasa o urozmaiconej nawierzchni – od asfaltu (minimalnie) poprzez lokalne drogi szutrowe i gruntowe do ścieżek leśnych, często kamienistych.

Start z Myślenic (dojazd samochodem). Cel: pętla po Kamienniku, jednej z najciekawszych w okolicy tras mtb. Trasa z Myślenic wiedzie szerokimi drogami stokowymi po zboczach Ukleiny, oznaczonymi jako rowerowe. W sam raz jako dłuższa rozgrzewka. Dalej – początkowo oznaczonymi szlakami, a za Kamiennikiem – odcinkowo – po drogach nieoznaczonych (tutaj przydatny ślad gps). Z Kamiennika powrót na Chełm i do Myślenic klasykiem – zielonym szlakiem (na końcówce zjeżdżamy z niego) – dobre enduro.