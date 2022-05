Ścieżki rowerowe do 19 km od Myślenic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w okolicy Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Myślenic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 14 maja w Myślenicach ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 15 maja w Myślenicach ma być 23°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: wiśniowa pagórki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 283 m

Suma podjazdów: 560 m

Suma zjazdów: 560 m

Dzobda6 poleca trasę mieszkańcom Myślenic

Pierwsza część trasy po asfalcie jest do ogarnięcia. Później zaczyna się las i jest mega trudna. Większość trasy trzeba było wpychać rower. Na górze już jest ok, ale dalej dość wymagająco. Zjazd w dół to już czysta przyjemność i podziwianie widoków okolicy. Niemniej jednak wymaga to dużej koncentracji, trochę umiejętności i dość dobrego roweru. Hamulce rozgrzane do czerwoności. Ogólnie stopień trudności jest wysoki, ale zaznaczam "średni", bo nie chce się zniechęcać na początek swojej przygody enduro. Niedługo spróbuje zrobić tą górę jeszcze raz, ale od innej strony. Będzie mapka.

