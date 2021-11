Ścieżki spacerowe do 19 km od Myślenic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 grudnia?

Spacerem w pobliżu Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Myślenic, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Myślenicach ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Myślenicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Wielicki Szlak Szybów Górniczych

Stopień trudności: 1

Dystans: 4,71 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podejść: 42 m

Suma zejść: 68 m

Trasę dla spacerowiczów z Myślenic poleca Szlaki_Malopolski

W 2011 r. w Wieliczce powstała nowa trasa turystyczna – Wielicki Szlak Szybów Górniczych. Na trasie, oznaczonej tablicami zlokalizowano 12 miejsc, gdzie znajdowały się szyby wielickiej kopalni, które zostały zasypane lub uległy zawaleniu.