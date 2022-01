Ścieżki spacerowe do 19 km od Myślenic. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy spacerowe w okolicy Myślenic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Myślenic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,45 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podejść: 491 m

Suma zejść: 493 m

Trasę spacerową mieszkańcom Myślenic poleca XRUN

Początek trasy łagodny pozwala się rozgrzać. Później czekają a nas około 100-200 metrowe podbiegi. Trasa idealnie nadaje się do treningu crossowego, interwałowego. Las jest bardzo ładny, ukształtowanie terenu potrafi zmęczyć, mimo niedużego przewyższenia.

