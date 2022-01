Ścieżki spacerowe do 19 km od Myślenic. Urokliwe trasy na weekend 1 - 2 stycznia?

Trasy spacerowe z Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Myślenic, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w Myślenicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 02 stycznia w Myślenicach ma być nan°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga

Stopień trudności: 2

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m

Trasę spacerową mieszkańcom Myślenic poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las.