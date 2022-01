Spacer do 19 km od Myślenic. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Myślenic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Myślenic, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Myślenicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Myślenicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 15,14 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 236 m

Suma podejść: 643 m

Suma zejść: 657 m

Spacerowiczom z Myślenic trasę poleca XRUN

Trasa bardzo urozmaicona. Trasa mimo około 15 km długości zawiera w sobie całą kwintesencję biegów górskich. Nawierzchnia również jest zróżnicowana - od utwardzonych dróg leśnych po błotniste ścieżki z luźnymi kamieniami. Zawody zebrały bardzo dobre recenzje wśród uczestników.