Styczeń w Myślenicach: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Myślenicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Myślenicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Myślenic? Z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Myślenic na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy szlaki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Na zakopiance w miejscowości Mogilany doszło do zderzenia aż sześciu samochodów. Zablokowany był lewy pas w kierunku Myślenic. Ruch odbywał się prawym pasem.