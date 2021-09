Trasy rowerowe do 17 km od Myślenic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe z Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Myślenic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Myślenicach ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Myślenicach ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa zamknięta na kłódkę

Stopień trudności: 2

Dystans: 7,33 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 155 m

Rowerzystom z Myślenic trasę poleca Buchtini

Startujemy z parkingu znajdującego się przy Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Jeżeli mamy czas, warto zajrzeć do kościoła. Nowoczesna bryła świątyni przykuwa uwagę, a w swoim wnętrzu skrywa wielka liczbę wotów, niemych świadków licznych łask doznanych za sprawą błogosławionej.