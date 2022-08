Trasy spacerowe do 19 km od Myślenic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 20 - 21 sierpnia

Trasy spacerowe w pobliżu Myślenic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Myślenic, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Uklejna i Chełm treningowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,23 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 377 m

Suma podejść: 668 m

Suma zejść: 673 m

Trasę spacerową mieszkańcom Myślenic poleca XRUN

Trasa idealna na trening górski. Przyjemny las i z ładnymi widokami. Łatwy dojazd samochodem. Początek płaski lub z niewielkim nachyleniem terenu pozwala się rozgrzać. Później niezbyt długie strome podbiegi poprzecinane płaskimi odcinkami. Takie ukształtowanie trasy pozwala odpocząć przed kolejnym podbiegiem. Na końcu mocny zbieg.

Rodzaj nawierzchni ~70% leśne ścieżki reszta asfalt.

