Trasy spacerowe do 19 km od Myślenic. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Myślenic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Myślenic, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W niedzielę 06 lutego w Myślenicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podejść: 1 204 m

Suma zejść: 1 196 m

Trasę dla spacerowiczów z Myślenic poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Trasa zarówno dla biegaczy, jak i dla szukających wrażeń rowerzystów.

Dzieki ciekawej budowie Beskidu Wyspowego możemy zrobić tutaj całkiem dużo przewyższenia - na tej trasie ponad 1000 m.

Trasa poprowadzona jest głównie szlakami turystycznymi i szlakami rowerowymi, które są dobrze oznaczone.

Informacja dla biegaczy: nie mijamy na trasie źródełek, więc trudno uzupełnić bidony (warto wziąć ze sobą całość wody, jakiej potrzebujemy).

Jedynym momentem, który musimy pokonać po asfalcie, jest odcinek ok. 2 km w Porębie, gdzie zbiegamy z jednego pasma górskiego i wybiegamy na kolejne.

