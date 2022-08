Tygodniowy przegląd prasy 28.08.2022: Myślenice, 21.08-27.08.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przegląd tygodnia: Myślenice, 28.08.2022. 21.08 - 27.08.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Jaworniku trwa wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie zatytułowane „za chwyt lata z…”. Zainaugurowano je w sobotę (27 sierpnia), a kto pojawił się tam tego dnia, miał okazję zachwycić się pogodą, otoczeniem i twórczością ponad sześćdziesięciorga artystów z powiatu myślenickiego, a wśród nich dwojga pochodzących z Ukrainy. Kto nie był, będzie miał okazję jeszcze w niedzielę (od godz. 10.10).

Ostatni weekend wakacji będzie obfitował w przeróżne wydarzenia. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych, bo będą i koncerty i wystawy, oraz sportowych. Okazji do rywalizacji nie zabraknie a w efekcie poznamy prawdziwych "ninja" i "największych kozaków we wsi". Będzie to także weekend z Dożynkami Powiatowymi i Dniem Otwartym na terenie nowych ścieżek rowerowych nad Zatoką Zakliczyńską.