Tygodniowy przegląd prasy (Myślenice, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w piątek nową listę powiatów, które znajdą się w strefach żółtych i czerwonych, tych najbardziej zaatakowanych przez epidemię koronawirusa - a w związku z tym z większymi obostrzeniami. Kraków odtąd nie będzie już w strefie żółtej, do której - z uwagi na liczbę nowych przypadków zakażeń - trafił przed tygodniem. A to wiązało się z całą listą dodatkowych obostrzeń - chodziło m.in. o niższy limit osób na weselach, imprezach sportowych czy kulturalnych. Teraz więcej osób będzie mogło brać udział np. właśnie w przyjęciach weselnych (do 150 gości). Zmiany zaczynają obowiązywać w sobotę, 5 września. W stolicy Małopolski tymczasem pojawiło się nowe ognisko koronawirusa: w klasztorze w Łagiewnikach. Oprócz krakowskich zakonnic w województwie wirus dał się we znaki m.in. szkołom czy chórzystom z Tarnowa.

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

Zobacz kobiety poszukiwane przez policję w Małopolsce. Są ścigane za oszustwa, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wszystkim udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości.

Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 03.09.2020 r.).