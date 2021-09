Tygodniowy przegląd prasy (Myślenice, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przegląd tygodnia Myślenice od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

W niedzielę (12 września) przy schronisku PTTK na Kudłaczach odbędą się obchody Święta Pieczonego Ziemniaka i Korpiela. To zainicjowane dziesięć lat temu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu wydarzenie nawiązuje do dawnego zwyczaju, kiedy to po zakończonych wykopkach spotykano się przy ognisku i pieczono w nim ziemniaki oraz korpiele. Towarzyszyły temu śpiewy i wspólna zabawa. Na niedzielę zaplanowano występy zespołów regionalnych, degustację tradycyjnych potraw regionalnych oraz zabawę taneczną z DJ Brothers. Początek o godz. 15.30. „Dziennik Polski” jest patronem medialnym Święta Pieczonego Ziemniaka i Korpiela.

Otwarcie nowych wystaw stałych w Muzeum Niepodległości w Myślenicach było niczym re-otwracie tej placówki. Otwarto ją w listopadzie 2018 roku, ale dopiero teraz wnętrza zostały wyposażone w gabloty, w których teraz prezentowana jest część eksponatów i multimedia. W uroczystym otwarciu wzięło udział mnóstwo gości. Potem wystawy były czynne prawie do północy. Teraz Muzeum można odwiedzać w jego normlanych godzinach pracy, tj. od godz. 8 do 17 od wtorku do czwartku, od 8 do 18 w piątki praz od 12 do 18 w niedziele.