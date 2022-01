Wycieczki rowerowe do 19 km od Myślenic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Trasy rowerowe w pobliżu Myślenic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Myślenic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 lutego w Myślenicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Myślenicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Ćwilin Mogielica

Stopień trudności: 3

Dystans: 49,94 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 766 m

Suma podjazdów: 2 091 m

Suma zjazdów: 2 092 m

Trasę rowerową mieszkańcom Myślenic poleca Mansi5

Początek z Mszany bardzo przyjemny, ale sam podjazd pod Ćwilin bardzo ciężki, dużo kamieni i bardzo stromo - rower trzeba w wielu miejscach pchać. Za to zjazd z Ćwilina do Jurkowa fajny. Później trasa prowadzi łatwą przyjemną drogą pod Mogielicę.Podejście na sam szczyt ciężkie - zielonym szlakiem. Zjazd z Mogielicy trudny. Chciałem zjechać do końca żółtym szlakiem do Lubomierza, ale miałem wypadek i nie byłem w stanie jechać po terenie (dalsza część, patrząc na ukształtowanie terenu, powinna być ok).

Nawiguj