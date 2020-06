Zwyrodnialec, który celowo potrącił psa zatrzymany przez policję. To mieszkaniec powiatu wadowickiego [WIDEO]

Zaczęło się tak. Na jednej z internetowych grup, oficer prasowy myślenickiej komendy natrafił na anonimową relację świadka zdarzenia. Wynikało, że mogło dojść do przestępstwa. Świadek twierdził, że widział jak samochód potrącił psa, a sposób, w jaki zachował się kierowca - wskazywał na to, że zrobił to celowo.

- Od tego momentu rozpoczęły się intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy oraz… odnalezienia potrąconego pieska.

- podkreśla mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.