Tygodniowy przegląd prasy (Myślenice, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Myślenic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Myślenic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Wiśniowa w 1 turze? Lista lokali wyborczych”?

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Wiśniowa w 1 turze? Lista lokali wyborczych Wiesz, gdzie głosować w gm. Wiśniowa podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po gm. Wiśniowa 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w gm. Wiśniowa zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Tokarnia w 1 turze? Lista lokali wyborczych Lista lokali wyborczych w gm. Tokarnia, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

📢 Gmina Siepraw: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 1 tura Lista lokali wyborczych w gm. Siepraw, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w gm. Pcim w 1 turze? Lista lokali wyborczych Sprawdź, gdzie głosować w gm. Pcim w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 28.06.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Pcim sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

📢 Gmina Lubień: gdzie głosować w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 1 tura Sprawdź, gdzie głosować w gm. Lubień w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 28.06.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Lubień sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

📢 Christian Paul z TVP - MEMY o amerykańskim projektancie mody, którego wykreowały Wiadomości [26.06.20] Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii. 📢 Zwyrodnialec, który celowo potrącił psa zatrzymany przez policję. To mieszkaniec powiatu wadowickiego [WIDEO] Policjanci zatrzymali mężczyznę, który celowo potrącił psa w Biertowicach (pow. myślenicki). To 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.

📢 Coraz więcej osób z Małopolski oddaje osocze, które pomaga w leczeniu chorych na COVID-19 W Małopolsce wciąż przybywa zakażonych koronawirusem, ale rośnie też liczba pacjentów, którzy już go pokonali. Jest ich już ponad 1000, a każda z nich to potencjalny dawca osocza, które może uratować życie innym chorym na COVID-19. Do tej pory w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wykonano 23 zabiegi pobrania osocza od 19 ozdrowieńców.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń: Oferuję inną Polskę, niż prawicowy Trzaskowski i prawicowy Duda Jeśli będziemy dalej wybierali między większym a mniejszym złem, to nic się w Polsce nie zmieni. Dlatego proponuję głosować na większe dobro, czyli na Lewicę i na mnie. Lewica już raz dała Polsce dobrego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest najlepiej ocenianym prezydentem III RP - przekonuje w rozmowie z "Polską Times" Robert Biedroń, europoseł i kandydat Lewicy na prezydenta Polski.

📢 Czy COVID-19 jest mniej groźny w Małopolsce? Co mówią statystyki? W Małopolsce śmiertelność na COVID-19 wynosi „tylko” 2,7 procent przy średniej krajowej 4,2. Np. w Wielkopolsce współczynnik ten osiągnął 6,7 a w podkarpackim 8,4 proc. Również wyleczalność zakażonych wynosi u nas 69,3 proc. przy średniej krajowej 52,2. Ale eksperci zalecają ostrożność przed wyciąganiem optymistycznych wniosków z tych danych. Na szczepionkę też raczej nieprędko się doczekamy. 📢 Oszustki, alimenciarki, złodziejki. Oto kobiety poszukiwane przez małopolską policję [RAPORT CZERWIEC 2020] Zobacz kobiety poszukiwane przez policję w Małopolsce. Są ścigane za oszustwa, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wszystkim udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Przejdź go galerii i sprawdź czy rozpoznajesz którąś z nich! Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami. Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 24.06.2020 r.).

📢 Biertowice. Zwyrodnialec zatrzymany przez policję. Celowo potrącił psa! [WIDEO] Myśleniccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który celowo potrącił psa w Biertowicach. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.

📢 Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy? Zobacz, co zrobić, żeby dostać wsparcie Dodatek solidarnościowy to dodatkowa forma wsparcia dla osób, które straciły pracę przez COVID-19 po 15 marca 2020 r. lub których umowa o pracę wygasła po tym terminie. Można już ubiegać się o wsparcie. Wyjaśniamy, jak wysłać wniosek o dodatek solidarnościowy. 📢 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest coraz bliżej. Nie zgłosisz pieca, zapłacisz grzywnę Trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić stworzenie centralnego rejestru pieców. Wiemy już, jakie dane się w nim znajdą oraz jak będą zbierane.

📢 Ostatnie dni kampanii. Duda leci do USA, Trzaskowski wrócił do Warszawy po ulewach i kontynuuje objazd po Polsce W środę prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy będą dotyczyły m.in. obecności sił amerykańskich w Polsce. Wizyta wpisuje się w kampanię Dudy, który według ostatnich sondaży nie ma szans na zwycięstwo w pierwszej turze. Jego główny rywal, Rafał Trzaskowski, musiał na krótko zmienić plany po ulewanych deszczach w Warszawie. 📢 Dzień ojca. Tajner, Strasburger, Kondrat i inni. Znani Polacy, którzy zostali ojcami w późnym wieku [23.06] Dzień Ojca 2020. Na ojcostwo nigdy nie jest za późno? Ich przypadki udowadniają, że czasem nawet 70-latek może doczekać się potomstwa. W Polsce doświadczenie późnego ojcostwa dzielą m.in. Apoloniusz Tajner, Marek Kondrat, Karol Strasburger i Janusz Korwin-Mikke. Zobacz na kolejnych slajdach, w jakim wieku zostawali ojcami! I najważniejsze - dla wszystkich ojców: wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta!

📢 10 atrakcji turystycznych Mazowsza, które warto zwiedzić w weekend Atrakcje turystyczne Mazowsza zadziwiają swoją różnorodnością. Chociaż tylko niektóre zabytki zyskały ogólnopolską sławę, to w województwie można znaleźć wiele miejsc wartych uwagi. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie wybrać się na weekend, ten artykuł jest dla ciebie.

📢 Andrzej Duda przesadził z modlitwą o deszcz MEMY. Prezydent ruszył na ratunek powodzianom, a fala memów zalała internet [26. 6. 2020 r.] Andrzej Duda: memy o wizycie na terenach powodziowych obiegły całą Polskę. Prezydent po raz kolejny stał się tematem internetowych memów, bo wizyta okazała sie wyłącznie na pokaz. Tym razem prezydent odwiedził zalane miejscowości Małopolski, gdzie brał udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, a następnie udał się na tereny, które ucierpiały w wyniku nawałnicy i podtopień. Uwieczniono to na zdjęciach, a internauci zaczęli tworzyć memy. Ich fala rozlała się po mediach społecznościowych. Zobacz najlepsze w galerii.

📢 Na nasze pytania odpowiada Waldemar Witkowski, kandydat na prezydenta RP, który do wyścigu wyborczego dołączył w ostatniej chwili Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy, który w ostatniej chwili dołączył do wyścigu o fotel prezydenta RP, również wziął udział w naszym interaktywnym projekcie i odpowiedział na 10 pytań, które zadaliśmy wszystkim kandydatom w tegorocznych wyborach. Jeśli jedenasty kandydat jest Ci mało znany, warto posłuchać jakie ma poglądy i plany względem ochrony zdrowia, gospodarki, programów społecznych oraz innych ważnych dla Polaków kwestii.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.